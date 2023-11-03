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        Bolu Dağı geçişinde yanan otomobil ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:24
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        Bolu Dağı geçişinde yanan otomobil ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Engin Ş. idaresindeki 54 AHF 770 plakalı otomobilin ön kısmında, kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen Karayolları, Düzce ve Bolu itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle yolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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