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        Düzce'de ruhsatsız silah bulunduran 2 zanlı yakalandı

        Düzce'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:17
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        Düzce'de ruhsatsız silah bulunduran 2 zanlı yakalandı
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        Düzce'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca mevkisinde rastgele havaya ateş edildiği ihbarını alan Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bir aracı takibe aldı.

        Araçta C.Ş. ve D.İ'nin olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri ilçeye bağlı Doğanlı köyünde evlerinin önünde yakaladı.

        Evde ve araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.Ş. ve D.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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