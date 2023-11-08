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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 08:40 Güncelleme: 08.11.2023 - 08:40
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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkisinde seyreden Osman Gökşen idaresindeki 41 ALG 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen İbrahim Kırmacı yönetimindeki 34 RZ 2924 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 41 ALG 968 plakalı otomobilin sürücüsü Gökşen, yanında yer alan Mustafa Kılıç ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mevlüde, Hasan Hüseyin, Ezine ve Umut Can Kırmacı yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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