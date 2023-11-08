Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, gazetecilere çalışmalarını anlattı Düzce'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Düzce'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Müdürlük binasındaki toplantı salonunda yapılan kahvaltının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, bu yıl kent genelinde ulusal çapta 11 organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Yazıcı, organizasyonlar sayesinde 5 bin 600 kişiyi kentte ağırladıklarını belirterek, "Bu yılki hedefimiz, bu sayıyı 8 bine çıkarmak. Ulusal organizasyonlarla ilimizin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkı vermek istiyoruz." dedi.

Kente yeni yüzme havuzu kazandıracaklarını aktaran Yazıcı, Islahiye köyü mevkisinde bir ay sonra hizmete girmesi planlanan havuzun konumu itibarıyla Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinin tam ortasında yer aldığını bildirdi.

İsa Yazıcı, Akçakoca ilçesinde yazın faaliyet gösteren yüzme havuzunun üstünün kapatılmasına yönelik çalışmaların da bitme aşamasına geldiğini, kışa yetiştirileceğini söyledi.