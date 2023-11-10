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        Büyük Önder Atatürk anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:52
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        Büyük Önder Atatürk anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçesinde törenle anıldı.

        Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, kurum ve daire müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saatler 09.05 gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

        Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.

        - Kaynaşlı

        Kaynaşlı ilçesinde de Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Birol Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, kurum ve daire müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

        Saygı duruşu yapılan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, öğrencilerin hazırladığı şiirlerin okunması ile son buldu.

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