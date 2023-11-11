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        Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer aldı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Son 25 yılda 3 büyük deprem yaşayan ve konut stokunun yüzde 80'i yenilenen Düzce'de, 82 bin konutun 75 bin 130'u Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:08
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        Depremlerin sarstığı Düzce sigorta yapılan konut oranında ilk sırada yer aldı
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        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Son 25 yılda 3 büyük deprem yaşayan ve konut stokunun yüzde 80'i yenilenen Düzce'de, 82 bin konutun 75 bin 130'u Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alındı.

        17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ile yıkıma uğrayan Düzce, yaklaşık 3 ay sonra 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldı.

        Her iki depremde 1115 kişi hayatını kaybederken 3836 kişi de yaralandı, 6 bin 444 yapıda ağır, 5 bin 506 yapıda orta, 9 bin 433 yapıda ise az hasar tespit edildi.

        En son 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve yıkılan bina olmadı.

        Depremlerin ardından risk taşımayan bölgelerde yapılan kalıcı konutlar ve zaman içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentte yapı stokunun yaklaşık yüzde 80'i yenilendi, deprem sigortasına olan ilgi de arttı.

        Zamanla depremle yaşamayı öğrenen kentteki 82 bin konutun 75 bin 130'u depreme karşı sigortalandı. Düzce, komşusu Bolu ile yüzde 91,6 orana ulaşarak konutların en yüksek oranda deprem sigortalı olduğu illerin başında yer aldı.

        - "Zorunlu Deprem Sigortası afetlere karşı devlet tarafından sunulan güvencedir"

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine, Zorunlu Deprem Sigortası'nın depreme ve deprem nedeniyle meydana gelen yangın, patlama, heyelan ve tsunami gibi afetlere karşı devlet tarafından sunulan güvence olduğunu anlattı.

        Vatandaşların, deprem nedeniyle meydana gelen söz konusu afetlerin evlerine verdiği zararı sigorta sayesinde hızlı ve kolayca giderme olanağını yakaladıklarına değinen Kartal, "Bu hayati olanak, hayatın kısa sürede kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılar. Zorunlu Deprem Sigortası ile geleceğinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız. Sadece bununla kalmaz, olası deprem felaketinde başkalarının da hayatına yeniden ışık doğmasına aracılık etmiş olursunuz." diye konuştu.

        Kartal, Zorunlu Deprem Sigortası'nın 1999 depremlerinden kısa bir süre sonra çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ülke gündemine girdiğini hatırlatarak birkaç yılda önemli poliçe rakamlarına ulaşıldığını, mevzuatın 2012'de yapılan düzenlemeyle Doğal Afet Sigortaları Kanunu şeklini aldığını kaydetti.

        - Yeni hedef yüzde 100 sigortalılık oranı

        Düzce'nin 1999'da 2 büyük deprem yaşadığını anımsatan Kartal, "İlimiz deprem sigortasına hep büyük ilgi göstermiş, oranlara bakıldığında sürekli ilk 3 sırada yer almıştır. Bugüne kadar da yaklaşık yüzde 92 sigortalılık oranıyla ülkemizde ilk sıradadır. Hemşehrilerimizden DASK'ın hedefi olan yüzde 100 sigortalılık oranını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Kartal, deprem yaşayan bölgelerde sigortalılık oranlarının çok kısa zamanda 2 kata kadar yükselişler gösterdiğine dikkati çekti.

        Sigortanın deprem sonrası değil, öncesinde yapılmasının ailelerin ve ülkenin geleceğini teminat altına almak olduğunu vurgulayan Kartal, "Bu çerçevede, sigortalılık oranları düşük olan illerimizi de DASK sigortası yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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