Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek için sergi açıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek için sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla sergi açıldı.

        İlçe meydanında, Erdemliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için açılan sergide, saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları yer aldı.

        Ayrıca serginin bulunduğu alana, üzerinde "insanlık" yazılı tabut bırakıldı.

        Dernek yöneticisi Necdet Soylu, AA muhabirine, Gazze'deki katliamın durması gerektiğini belirterek, "Dernek olarak Yığılca ilçesinde bu sergiyi açtık. İsrail'i protesto ve boykot ediyoruz. İnsanlığımızı öldürmemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum

        Benzer Haberler

        Ağaç zararlısı böcek türlerinden "Plumilus grandicollis" Türkiye'de ilk kez...
        Ağaç zararlısı böcek türlerinden "Plumilus grandicollis" Türkiye'de ilk kez...
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak
        Devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla...
        Devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla...
        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü
        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü