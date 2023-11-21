Düzce'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek için sergi açıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla sergi açıldı.

İlçe meydanında, Erdemliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için açılan sergide, saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları yer aldı.

Ayrıca serginin bulunduğu alana, üzerinde "insanlık" yazılı tabut bırakıldı.

Dernek yöneticisi Necdet Soylu, AA muhabirine, Gazze'deki katliamın durması gerektiğini belirterek, "Dernek olarak Yığılca ilçesinde bu sergiyi açtık. İsrail'i protesto ve boykot ediyoruz. İnsanlığımızı öldürmemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.