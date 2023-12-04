Düzce'de okullar arası hentbol ve masa tenisi müsabakaları tamamlandı Düzce'de okul sporları kapsamında düzenlenen hentbol ve masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Düzce'de okul sporları kapsamında düzenlenen hentbol ve masa tenisi müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları çerçevesinde "Masa Tenisi Gençler-Yıldızlar" müsabakaları ile "Küçükler Kız Hentbol" müsabakaları yapıldı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda 64 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Küçükler Kız Hentbol müsabakalarında Azmimilli Ortaokulu birinci, Kasım Aktaş Ortaokulu ikinci, Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu üçüncü ve Pakmaya Ortaokulu dördüncü oldu.

Toplam 96 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Gençler-Yıldızlar müsabakalarında ise "Yıldız Kızlar"da Cumayeri Ortaokulu, "Yıldız Erkekler"de 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, "Genç Kızlar"da Gümüşova Anadolu Lisesi, "Genç Erkekler"de Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu.