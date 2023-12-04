Düzce Belediyesi engellilere yönelik gezi düzenledi

Düzce Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'nın tarihi bölgelerine yönelik gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarihi mekanlarına yönelik gerçekleştirilen gezi etkinliğine, görme ve işitme engelli vatandaşların yanı sıra refakatçiler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen gezide engelli vatandaşlar, Ali Semerkandi Türbesi, Hacıbayram Veli Türbesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Millet Kütüphanesi, Melike Sultan Camisi ve Hamam Önü Mahallesi'ni gezdi.