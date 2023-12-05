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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:12
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.S, T.D. ve D.U'yu gözaltına aldı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan M.S. ve T.D, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheli D.U, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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