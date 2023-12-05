Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.S, T.D. ve D.U'yu gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan M.S. ve T.D, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli D.U, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.