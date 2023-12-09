Düzce'de balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu dalga boyunun 3 metreyi aşması nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere aldı. Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gündür denize açılamadıklarını söyledi.
Tekneleri güvenli bölgelere aldıklarını aktaran Karakaş, "Önceki fırtınada teknelerimiz zarar görmüş, ağlarımızın birçoğu gitmişti. Elimizde kalan tekneler ve ağlarla 2-3 gün denize açılabildik. Ancak iki günden beri fırtına nedeniyle denize açılamadık." dedi.
Karakaş, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ava çıkacaklarını kaydetti.
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