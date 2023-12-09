Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu dalga boyunun 3 metreyi aşması nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere aldı. Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gündür denize açılamadıklarını söyledi.

        Tekneleri güvenli bölgelere aldıklarını aktaran Karakaş, "Önceki fırtınada teknelerimiz zarar görmüş, ağlarımızın birçoğu gitmişti. Elimizde kalan tekneler ve ağlarla 2-3 gün denize açılabildik. Ancak iki günden beri fırtına nedeniyle denize açılamadık." dedi.

        Karakaş, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ava çıkacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim m...
        Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim m...
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
        Düzce Ticaret Borsası
        Düzce Ticaret Borsası
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü