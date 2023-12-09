Düzce'de balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ava çıkamadı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu dalga boyunun 3 metreyi aşması nedeniyle balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere aldı. Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gündür denize açılamadıklarını söyledi.

Tekneleri güvenli bölgelere aldıklarını aktaran Karakaş, "Önceki fırtınada teknelerimiz zarar görmüş, ağlarımızın birçoğu gitmişti. Elimizde kalan tekneler ve ağlarla 2-3 gün denize açılabildik. Ancak iki günden beri fırtına nedeniyle denize açılamadık." dedi.

Karakaş, hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ava çıkacaklarını kaydetti.