Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine N.K'yi teknik takibe aldı.
Çalışmalar sonucunda, B.D. ve Ö.A'nın farklı tarihlerde N.K'den bir miktar uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan N.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.D. ve Ö.A. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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