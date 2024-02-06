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        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:19
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        Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine N.K'yi teknik takibe aldı.

        Çalışmalar sonucunda, B.D. ve Ö.A'nın farklı tarihlerde N.K'den bir miktar uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan N.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.D. ve Ö.A. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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