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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:38
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
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        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti.

        Özlü, Akınlar, Arapçiftliği ve Sarayyeri mahallelerini ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri ve yeni dönemde uygulanacak yatırımları anlattı.

        Söz konusu mahallelerde imar planlarına yönelik çalışmaların büyük oranda tamamlandığını anlatan Özlü, planları hazır olan sokaklarda altyapı yatırımlarının vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

        Özlü, belediye başkanlığının siyasi değil teknik bir görev olduğunu ve yerel seçimde siyasal görüşün bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu şehir neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapıyoruz. Kentini düşünen belediyecilik yürütüyoruz. Yaklaşık 16 saat çalışıyorum. Düzce gerçekten son 5 yılda uçuşa geçme noktasına geldi. Sizlerden destek istiyoruz, bizleri desteklemenizi istiyoruz. Her şeyi yaptığımızı söyleyemem ama yaptık. Önümüzdeki dönem daha fazla hizmet etme imkanımız olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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