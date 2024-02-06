Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi yakınlarında E.İ. ile A.M. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.İ'nin tabancayla ateş ettiği A.M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı E.İ'nin ise polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.
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