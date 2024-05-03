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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:59
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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor
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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de devam ediyor.

        Düzce 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, sporcular finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Türkiye Boks Federasyonu başhakemlerinden İbrahim Avcıoğlu, AA muhabirine, şampiyonanın heyecan veren müsabakalara sahne olduğunu belirtti.

        Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, 163'ü kadın ve 299 erkek sporcunun ter döktüğünü vurgulayan Avcıoğlu, "Salı günü final maçları olacak. Finale kalan sporcularımızla ilgili federasyonlar bir karar verecek. Mücadele eden her bir sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, 7 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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