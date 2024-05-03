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        Gölyaka'da "Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı" düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen "2024 Yılı Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı"na, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:28
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        Gölyaka'da "Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı" düzenlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen "2024 Yılı Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı"na, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.

        Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aydınpınar Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen tatbikatta, doğru ağaç kesme teknikleri ile iş sağlığı ve güvenliği kuralları konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

        Daha sonra uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

        Tatbikata, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.

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