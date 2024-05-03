Gölyaka'da "Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı" düzenlendi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aydınpınar Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen tatbikatta, doğru ağaç kesme teknikleri ile iş sağlığı ve güvenliği kuralları konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen "2024 Yılı Üretim ve Standardizasyon Tatbikatı"na, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.

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