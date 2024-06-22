Türkiye-Portekiz maçı, Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekranlardan izlendi

Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de dev ekran kurdu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Türkiye-Portekiz maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi.

Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.