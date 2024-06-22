Türkiye-Portekiz maçı, Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekranlardan izlendi
Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.
Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.
Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de dev ekran kurdu.
"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Türkiye-Portekiz maçını izledi.
Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi.
Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de belediye, karşılaşma için dev ekran kurdu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar maçı, Kent Meydanı'na kurulan ekrandan seyretti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Alanı dolduran taraftarlar, Milli Takım'a alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
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