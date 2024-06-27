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        GÜNCELLEME - Düzce'de sulama kanalına düşen kişinin cansız bedeni bulundu

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 07:55
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        GÜNCELLEME - Düzce'de sulama kanalına düşen kişinin cansız bedeni bulundu
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        Düzce'nin Çilimli ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

        Çilimli ilçesi Topçular köyü mevkisinde bir kişinin sulama kanalının başında oturduğu ve aniden gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kanala düşen kişinin yolun altından geçen kısımda olabileceğini değerlendiren ekipler, alandaki suyu vidanjörler yardımıyla tahliye etti.

        Çalışmaları, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay da takip etti.

        Ekipler, aramalar sonucu su kanalının yolun altından geçen kısmında bir erkek cesedine ulaştı.

        Muzaffer Ak'a (84) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Çilimli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bu arada, Alzheimer hastası olan Ak'ın, evinden ayrıldığı 21 Haziran'dan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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