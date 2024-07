Geleneksel Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 20 bini aştı

ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 2019'da kurumsallaşan branşta yaklaşık 21 bin lisanslı sporcuya, 600'den fazla tescilli kulübe, 1000'e yakın antrenöre ve 400'ün üzerinde hakem sayısına ulaşmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Toksöz, AA muhabirine, ülke genelinde geleneksel ve modern okçuluk olarak ata sporunun temsilinin yapıldığını, geleneksel okçuluğun kıyafetleri, atış stilleri, yarışmaların çeşitliliği ve barındırdığı manevi değerler açısından farklı yönlerinin bulunduğunu anlattı.

Gazoz, özellikle Okçular Vakfı'nın kurulmasıyla unutulan geleneksel okçuluk kültürünün yeniden ateşlendiğini dile getirdi. Her yaştan insanın bu sporu yapabildiğini anlatan Gazoz, "Çok ciddi kas yapılarının çalışmasına gerek yok aslında. Herkesin keyifle yapabileceği spor dalı. İlgiden son derece memnunuz, katılım gayet güzel. Her yaştan insanın buraya gelerek yayı gerip ok atması güzel bir şey. Ben de yarışıyorum burada, her yaştan insanımızın da gelerek burada yarıştığını görmek güzel." ifadesini kullandı.