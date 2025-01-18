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        Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:55
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        Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        B.A'nın kullandığı 67 TT 977 plakalı hafif ticari araç, Akınlar Mahallesi 2580. Cadde'de kontrolden çıkarak, önce aynı yönde ilerleyen M.Y.T. idaresindeki 81 AEN 481 plakalı motosikletle ardından karşı istikametten gelen E.B. yönetimindeki 67 SL 008 plakalı oto kurtarıcıyla çarpıştı.

        Kaza nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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