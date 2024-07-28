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        Sanatçı Hülya Polat, Düzce Hemşinliler Festivali'nde konser verdi

        Karadenizli sanatçı Hülya Polat, Gölyaka ilçesinde düzenlenen Düzce Hemşinliler Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:01
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        Sanatçı Hülya Polat, Düzce Hemşinliler Festivali'nde konser verdi
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        Karadenizli sanatçı Hülya Polat, Gölyaka ilçesinde düzenlenen Düzce Hemşinliler Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Düzce Hemşinliler Derneğince Kültür Park'ta bu yıl ilki düzenlenen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Eğlenceli yarışmaların ve hediye çekilişlerinin yapıldığı festivalde, oyuncu Nurullah Çelebi skeçleriyle katılımcıları güldürdü.

        Festivalde Emel Günoğlu'nun yanı sıra Karadenizli sanatçı Hülya Polat da konser verdi.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Polat'a, vatandaşlar da horon oynayarak eşlik etti.

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