Düzce'de restore edilerek turizme kazandırılan otelin açılışı yapıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı yapıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı yapıldı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Vilayetler Birliği bünyesinde uzun süre Vilayetler Evi olarak hizmet verdikten sonra 2024 yılının ocak ayında işletmesi Düzce Belediyesi bünyesindeki Beltur şirketine devredilen tesis, restore edilerek 52 yataklı otele dönüştürüldü.
Kalkın köyü Darıderesi mevkisinde turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı için program düzenlendi.
Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, önemli bir tesisin restore edilerek tekrar turizme açıldığını belirterek, "Düzce'mizde ne var? Yüzde 60'ı orman olan bir Düzce. İrili ufaklı 30'un üzerinde şelalesi, onlarca göleti olan bir Düzce. 12 tane yaylası, 30 kilometrenin üzerinde sahili olan bir Düzce. Türkiye'de deniz turizminin ilk başladığı merkezlerden biri olan Düzce. Dolayısıyla turizm açısından daha çok çalışmalıyız.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Akçakoca'da özellikle yeni açılan söz konusu otelin varlığıyla deniz turizminin canlanacağına inandığını dile getirerek "Yüz ölçümümüz evet küçük ama mağaralar, şelaleler, ormanlar, yaylalar, antik kent ve denizle beraber hafta sonu turizmi için çok önemli bir yere sahibiz. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Özellikle İstanbul'a talibiz. Hafta sonu İstanbul'dan gelen misafirlerimizi ağırlamak bizim için inanılmaz olur. İddialı bir şehiriz ve iyi bir takım var burada." diye konuştu.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çok güzel bir lokasyona sahip tesisin eskiden kamu misafirhanesi havasında olduğuna dikkati çekerek, "Mimar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar ve burayı 4 yıldızlı bir otel ayarına getirmeye çalıştılar. Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı var ve kentin turizm potansiyelini daha çok geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin iki önemli şehri Ankara ve İstanbul'a çok yakın bir destinasyonda olan bölgenin turizm açısından çok önemli yere sahip olduğunu vurguladı.
Düzce'de turizmin daha çok gelişmesi için TÜRSAB olarak kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını anlatan Bağlıkaya, "İlk adımımızı Korugöl'deki tesisle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Belkar işbirliğiyle başlattık. Bundan sonra da inşallah geliştirerek devam edeceğiz. Buradaki otelin yapımında emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dua edilerek otelin açılışı gerçekleştirildi.
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