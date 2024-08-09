Düzce'de restore edilerek turizme kazandırılan otelin açılışı yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı yapıldı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Vilayetler Birliği bünyesinde uzun süre Vilayetler Evi olarak hizmet verdikten sonra 2024 yılının ocak ayında işletmesi Düzce Belediyesi bünyesindeki Beltur şirketine devredilen tesis, restore edilerek 52 yataklı otele dönüştürüldü.

Kalkın köyü Darıderesi mevkisinde turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı için program düzenlendi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, önemli bir tesisin restore edilerek tekrar turizme açıldığını belirterek, "Düzce'mizde ne var? Yüzde 60'ı orman olan bir Düzce. İrili ufaklı 30'un üzerinde şelalesi, onlarca göleti olan bir Düzce. 12 tane yaylası, 30 kilometrenin üzerinde sahili olan bir Düzce. Türkiye'de deniz turizminin ilk başladığı merkezlerden biri olan Düzce. Dolayısıyla turizm açısından daha çok çalışmalıyız.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Akçakoca'da özellikle yeni açılan söz konusu otelin varlığıyla deniz turizminin canlanacağına inandığını dile getirerek "Yüz ölçümümüz evet küçük ama mağaralar, şelaleler, ormanlar, yaylalar, antik kent ve denizle beraber hafta sonu turizmi için çok önemli bir yere sahibiz. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Özellikle İstanbul'a talibiz. Hafta sonu İstanbul'dan gelen misafirlerimizi ağırlamak bizim için inanılmaz olur. İddialı bir şehiriz ve iyi bir takım var burada." diye konuştu.