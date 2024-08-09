Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de restore edilerek turizme kazandırılan otelin açılışı yapıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de restore edilerek turizme kazandırılan otelin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı yapıldı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Vilayetler Birliği bünyesinde uzun süre Vilayetler Evi olarak hizmet verdikten sonra 2024 yılının ocak ayında işletmesi Düzce Belediyesi bünyesindeki Beltur şirketine devredilen tesis, restore edilerek 52 yataklı otele dönüştürüldü.

        Kalkın köyü Darıderesi mevkisinde turizme kazandırılan Düzce Beltur Akçakoca Otel'in açılışı için program düzenlendi.

        Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, önemli bir tesisin restore edilerek tekrar turizme açıldığını belirterek, "Düzce'mizde ne var? Yüzde 60'ı orman olan bir Düzce. İrili ufaklı 30'un üzerinde şelalesi, onlarca göleti olan bir Düzce. 12 tane yaylası, 30 kilometrenin üzerinde sahili olan bir Düzce. Türkiye'de deniz turizminin ilk başladığı merkezlerden biri olan Düzce. Dolayısıyla turizm açısından daha çok çalışmalıyız.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Akçakoca'da özellikle yeni açılan söz konusu otelin varlığıyla deniz turizminin canlanacağına inandığını dile getirerek "Yüz ölçümümüz evet küçük ama mağaralar, şelaleler, ormanlar, yaylalar, antik kent ve denizle beraber hafta sonu turizmi için çok önemli bir yere sahibiz. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Özellikle İstanbul'a talibiz. Hafta sonu İstanbul'dan gelen misafirlerimizi ağırlamak bizim için inanılmaz olur. İddialı bir şehiriz ve iyi bir takım var burada." diye konuştu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çok güzel bir lokasyona sahip tesisin eskiden kamu misafirhanesi havasında olduğuna dikkati çekerek, "Mimar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar ve burayı 4 yıldızlı bir otel ayarına getirmeye çalıştılar. Düzce'nin böyle bir yere ihtiyacı var ve kentin turizm potansiyelini daha çok geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin iki önemli şehri Ankara ve İstanbul'a çok yakın bir destinasyonda olan bölgenin turizm açısından çok önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

        Düzce'de turizmin daha çok gelişmesi için TÜRSAB olarak kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını anlatan Bağlıkaya, "İlk adımımızı Korugöl'deki tesisle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Belkar işbirliğiyle başlattık. Bundan sonra da inşallah geliştirerek devam edeceğiz. Buradaki otelin yapımında emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edilerek otelin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Düzce'de huzurevi sakinleri için dondurma şenliği yapıldı
        Düzce'de huzurevi sakinleri için dondurma şenliği yapıldı
        Gölyaka'da düzenlenen "Şehit Erdem Ay Futbol Turnuvası" sona erdi
        Gölyaka'da düzenlenen "Şehit Erdem Ay Futbol Turnuvası" sona erdi
        Düzce'de çıkan anız yangınında 3 dönümlük arazi zarar gördü
        Düzce'de çıkan anız yangınında 3 dönümlük arazi zarar gördü
        Düzce'de köylüler 30 yıldır spor ve dostluğun kazandığı voleybol turnuvası...
        Düzce'de köylüler 30 yıldır spor ve dostluğun kazandığı voleybol turnuvası...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otobüsteki 20 kişi yaraland...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otobüsteki 20 kişi yaraland...
        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı
        Düzce'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı