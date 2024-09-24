Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesinin ek hizmet binaları açıldı

Düzce'de Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin ek hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Burhan Özdemir arasında imzalanan protokolle, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi "Eğitimde Sanal Gerçeklik Pilot Uygulama Okulu" kabul edildi.

Babası Orhan Özdemir adına hayırsever Burhan Özdemir tarafından yenilenerek geçen yıl eğitim öğretim faaliyetine başlayan lisenin bitişiğinde yapılan kütüphane, spor salonu, konferans salonu ve genişletilmiş gerçeklik laboratuvarının açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Özdemir tarafından okulun topyekun yenilenmesinin ardından eğitim gören gençlerin daha verimli ders işleyerek kendilerini geliştirmesi amacıyla konferans salonu, dijital kütüphane, kapalı spor salonu ve genişletilmiş gerçeklik laboratuvarının hizmete alındığını söyledi. Vali Aslan, "Gerçekten burada yetişecek nesiller, çok farklı bir vizyona sahip olacak. Tüm bu fiziki yapılardan öte öğrencilerin teşvik edilmesi, daha nitelikli eğitim için öğrencilere kol kanat gerilmesi ve mezunların da takip edilecek olması gerçekten anlamlı ve örnek alınacak bir çalışma." dedi.