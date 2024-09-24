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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:00
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibe alınan O.Ö. ve İ.G'nin Çay Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan İ.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Şüpheli O.Ö'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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