Genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı liselilere bilim ve keşif yolunda kapı aralayacak

ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesinde oluşturulan genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı, öğrencilere 3 boyutlu eğitim imkanı sağlayacak.

Akçakoca Anadolu Lisesi, kademeli dönüşüm kapsamında 2021 yılında Akçakoca Fen Lisesine dönüştürüldü.

Valilik ile hayırsever iş insanı Burhan Özdemir arasında 2023 yılında yapılan "Fiziki İyileştirme Protokolü" çerçevesinde tadilatı gerçekleştirilen okul, yeni eğitim öğretim yılında "Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi" adını aldı.

Protokol kapsamında hizmet binasının tadilatı ve iyileştirme çalışmaları yapılan okula 400 kişilik konferans salonu, dijital kütüphane, kapalı spor salonu ve Türkiye'de bir "ilk" olduğu belirtilen genişletilmiş gerçeklik (XR laboratuvarı) kazandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile hayırsever Özdemir arasında imzalanan protokol ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, "Eğitimde Sanal Gerçeklik Pilot Uygulama Okulu" oldu. Biyoloji, fizik, kimya, coğrafya alanlarında öğretim programlarının desteklenmesini sağlayacak Türkçe dil desteğine sahip XR teknolojisi yazılımları yapıldı.

Okulda XR ve AR tabanlı eğitim uygulamalarının yapılabileceği, yaklaşık 100 metrekare kapalı alandan oluşan XR ve AR (artırılmış gerçeklik) teknoloji laboratuvarı inşa edilerek, aynı anda en az 30 öğrenci ile bir öğretmenin kullanacağı, gerçek dünya ile görüntü aktarımını sağlayan kameralara sahip XR ve AR teknolojileri için bilgisayarlar, server altyapısıyla donatılan laboratuvar, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Küre şeklinde dizayn edilen laboratuvar, öğrencilere ders konularını 3 boyutlu sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor.

Özel olarak üretilmiş XR teknolojisine sahip bilgisayarlar, herhangi bir gözlük veya başlık kullanmaya ihtiyaç duymadan öğrencilerin 3 boyutlu içerikleri incelemesini ve kontrol etmesini sağlıyor. Bilgi odaklı eğitim yerine süreç ve beceri odaklı eğitim anlayışıyla tasarlanan laboratuvar, öğrencinin derse aktif katılımı, merak, sorgulama, analitik düşünme, fikir inşa etme ve müzakere etme gibi becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. - "Evlatlarımıza farklı bir vizyon kazandıracak" Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA muhabirine, genişletilmiş gerçeklik laboratuvarının Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Okulun, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca "Eğitimde Sanal Gerçeklik Pilot Uygulama Okulu" olarak hizmet vereceğini dile getiren Aslan, "Şu anda laboratuvarımızda müfredata uygun 5 farklı dersle uyumlu, 3 binden fazla ders içeriği hazırlanmış durumda. Öğrencilerimiz XR laboratuvarında öğretmenleri rehberliğinde birçok nesneyi 3 boyutlu olarak tanımlayabilecek, müdahale edebilecek, göze ve diğer duyulara hitap edebilecek bir eğitim imkanına kavuşacak." dedi. XR laboratuvarının öğrencilere farklı bir vizyon kazandıracağına vurgu yapan Aslan, şunları kaydetti:

"Burada edindiğimiz tecrübelerimizin, Türkiye'de XR teknolojisinin farklı okullarımızda da nitelikli bir zemin oluşturması yönünde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hepimiz öğrencilik yaparak buraya geldik. Bir konuda teorik bilgi verilmesi ayrı bir boyuttur. O anlatımın gözümüzle görebileceğimiz, elimizle yönlendirebileceğimiz şekilde test edilmesi çok daha kalıcı olacaktır. Artık hayatımızda yapay zeka diye bir gerçeklik var. Çok uzak mesafelerden ev veya arabamızı yönetebilmekteyiz. Evlatlarımızın bu teknolojiyle iç içe yetişmesi, ülkemizin geleceğe dönük insan kaynağına daha fazla nitelik katma açısından fırsat sunacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da laboratuvarın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre şekilde hizmet vereceğini aktararak, laboratuvarın, öğrencilere deneyleri 3 boyutlu görmelerine, ayrıca bunların nedenselliği ve sonuçsallığı ile bağlantılar kurmalarına imkan sağladığını kaydetti. Aydın, "Bu, Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Uygulama sonuçlarına göre müfredatla birlikte yaygınlaştırılacak." dedi. Laboratuvarın koordinasyon sorumlusu Kutlu Tanrıverdi ise genişletilmiş gerçeklik sayesinde öğrencilerin öğrenmekle kalmayıp yeni yüzyılda ihtiyaç duydukları "düşünme" ve "bilimsel süreç becerisi" kazandıklarını anlattı.

Tanrıverdi, XR teknolojisinin eğitimde ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerde kullanıldığını aktararak, "Biz fizik, kimya, matematik gibi müfredatın çok büyük bir kısmını kapsayan içeriklere öğrencinin adapte olabileceği, öğrenciye uyarlanabilen bir yazılım altyapısıyla bunu hazırladık. Bu tamamıyla Türkiye'ye ait bir yazılım. Ülkemizin geliştirdiği dünyanın en kapsamlı yazılımı. Şu anda dünyadaki en efektif donanıma sahip. Öğretmenlerimizle uyum içerisinde müfredata uygun eğitimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.