Düzce'de anaokulu öğrencileri ve "özel" çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti

İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyerek baret takan çocuklara, itfaiye araçları ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası'nda minik misafirlerini ağırladı.

Düzce'de anaokulu öğrencileri ile özel eğitim alan çocuklar, İtfaiye Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

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