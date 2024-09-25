Düzce'de anaokulu öğrencileri ve "özel" çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
Düzce'de anaokulu öğrencileri ile özel eğitim alan çocuklar, İtfaiye Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Düzce'de anaokulu öğrencileri ile özel eğitim alan çocuklar, İtfaiye Haftası dolayısıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası'nda minik misafirlerini ağırladı.
Kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyerek baret takan çocuklara, itfaiye araçları ve ekipmanları hakkında bilgiler verildi.
İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Ziyaretin sonunda İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz tarafından çocuklara "Minik İtfaiyeci Başarı Belgesi" verildi.
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