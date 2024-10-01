Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.
Gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah sis oluştu.
Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.
Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Öte yandan kent merkezlerinde de sağanak etkisini gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.