Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah sis oluştu.

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