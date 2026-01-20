Habertürk
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:42
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

