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        Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:40
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        Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.

        Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aştı.

        Mendireğe yakın noktada karada bekletilen 2 tekne, kızaklarından kayarak devrilmeleri sonucu hasar gördü.

        Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün de denize açılamadı.

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