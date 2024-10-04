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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:11
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu O.Ç, D.D, M.S, G.B ve T.Y.Z'nin araçları, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisi ile D-100 kara yolunda durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramada elektronik eşya kutularına gizlenmiş 3 bin 684 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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