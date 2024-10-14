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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:29
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden, İ.D. idaresindeki 06 BT 5389 plakalı otomobil, Bolu Dağı geçişi 1. viyadükte kontrolden çıkarak önündeki T.B. yönetimindeki 35 ARZ 198 plakalı tıra çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve aynı araçta bulunan G.D, T.U.D. ve F.E. yaralandı.

        İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Bölgede kısa süre aksayan ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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