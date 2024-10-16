Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, Düzce'de halı saha açılışına katıldı

Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde halı saha açılışına katıldı.

Halı sahayı ilçeye kazandıran iş adamının daveti üzerine Gölyaka'ya gelen Yattara, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çalınan horona eşlik eden Yattara, daha sonra sahaya girerek bir süre futbol oynadı, penaltı atışı yaptı.

Vatandaşlarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Yattara, Trabzonsporlu taraftarların formalarını da imzaladı.