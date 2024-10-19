Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Törene, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Atile, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire ve kurum müdürleri katıldı.

Törende, Gölyaka Muhtarlar Derneği adına Hacısüleymanbey köyü muhtarı Murat Acar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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