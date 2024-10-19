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        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:52
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        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tören, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Gölyaka Muhtarlar Derneği adına Hacısüleymanbey köyü muhtarı Murat Acar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Acar, köy ve mahalle muhtarlarına görevlerinde başarılar diledi.

        Törene, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Atile, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire ve kurum müdürleri katıldı.

        Törenin ardından Gölyaka Belediyesi Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde katılımcılara yemek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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