Şehit emniyet müdürünün babasından FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklama
ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle insanların kurtulduğunu söyledi.
ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle insanların kurtulduğunu söyledi.
Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde görevli gönüllü gençlerle oğlunun mezarının bulunduğu Düzce Şehitliğine gelen Baysan, kahramanlığıyla gurur duyduğu çocuğunu kaybettiği için üzüntü, FETÖ elebaşının ölümüyle sevinç yaşadı.
FETÖ elebaşının ölüm haberinin ardından ziyaretçilerle dolan Baysan'ın kabri, çiçeklerle donatıldı.
- "Yüce Rabb'im ona en büyük cezayı versin"
Ramazan Baysan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin hissettiklerini AA muhabiriyle paylaştı.
Baysan, böyle bir insanın yok olmasının diğer insanlar açısından şans olduğunu düşündüğünü belirterek, "Yaşamayı hak etmiyor, etmedi ve nitekim belasını buldu. Yattığı yer cehennemden öte. Yüce Rabb'im ona en büyük cezayı versin. İnsanlar kurtuldu. İnsanlar artık gözlerini açsın biraz." diye konuştu.
FETÖ elebaşının yıllar önce ABD'ye kaçtığını dile getiren Baysan, "Kaçması, gitmesi ayrı bir problem. Madem Türkiye seni seviyordu, iyi bir Müslümandın, öyle diyordu, neden kaçtın? Demek ki kaçmak başlı başına suç. Burada doğdun, büyüdün yurt dışına kaçıyorsun. Senin canın can da sokaktaki insanın canı can değil mi? Onlar problemli, sıkıntılı bir hayat yaşarken sen Amerika'da birilerinin gölgesinde yaşadın. Allah onun ve onun gibileri yaşatmasın diyorum çünkü başkalarının hayatlarına mal oluyor. Mezarında rahat uyuyabileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Baysan, FETÖ elebaşının ölüm haberini televizyonda gördüğünde şehit evladına, "Oğlum, yüzün ak olsun. Sen ve senin gibiler bunların yüzünden çok sıkıntılı günler yaşadı ama belalarını buldular. O da öbür dünyada layığını bulacaktır." diyerek seslendiğini kaydetti.
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