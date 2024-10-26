Düzce'de köpeğe havalı tüfekle ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Ekiplerin söz konusu bölgedeki kamera kayıtlarını incelediği ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahsa ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen kamera incelemesi ve alınan tanık beyanlarından şüpheli şahıs tespit edilerek, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çilimli ilçesinde sahipsiz bir köpeğin havalı tüfek ile bacağından vurulduğu ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

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