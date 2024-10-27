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        Düzce Torkul Göleti, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, hazan mevsimi manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:53
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        Düzce Torkul Göleti, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Düzce'de volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti'ne gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, hazan mevsimi manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor.

        Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımdaki göletin bulunduğu alandaki bitki örtüsüne sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları hakim oldu.

        Etrafı kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili volkanik çöküntüyle oluşmuş Torkul Göleti, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

        Yaklaşık 5 bin metrekare alana sahip orman içerisinde adeta gizlenmiş olan doğal gölet, olta balıkçıları, foto-safari tutkunları ve çadır kampçılarına keyifli anlar yaşatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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