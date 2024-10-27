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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongresine katıldı:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ben, TUSAŞ'ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:45
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongresine katıldı:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ben, TUSAŞ'ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." dedi.

        Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki öğretmenevinde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Keşir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

        Keşir, yurt çapındaki kongrelerin coşkulu geçtiğini ancak saldırının ardından burukluk yaşandığına değinerek, "TUSAŞ'ta yaşanan terör felaketi bizi hayli üzdü. Bu vesileyle, içlerinde kadın mühendisimiz de var şehit olan, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben, aynı zamanda TUSAŞ’ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu vurgulayan Keşir, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'One minute' dediğinde sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırdığında sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 15 Temmuz gecesi 'Ölümüne ölümüne' dediğinde arkasından koşarak, ardımıza dönüp bakmadan yürüyerek sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı şu an tek başına Filistin'in gür sesi olduğu için sevdik. Mazlum coğrafyaların gür sesi olduğu için sevdik." ifadelerini kullandı.

        Keşir, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri kapsamında bugüne kadar inşa ettikleri hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini sözlerine ekledi.

        AK Parti'nin İstanbul Milletvekili, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen de konuşmalarında birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek, kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

        Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan İşleyen, güven tazeledi.

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