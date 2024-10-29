Düzce'de "Cumhuriyet Motosiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de 300 motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ile şehir turu yaptı.

Kentteki motosiklet kulüpleriyle düzenlenen "Cumhuriyet Motosiklet Turu", Valilik önünde başladı.

Vali Aslan'ın da katılımıyla Kuyumcuzade Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Bahçeşehir bağlantı yolu, İstanbul Caddesi güzergahı boyunca ilerleyen motosikletliler, tekrar Valilik binası önüne geldi.

Vali Aslan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Düzce'nin motosiklet kullanımı konusunda Türkiye'de ikinci sırada yer aldığın belirten Aslan, "Düzce'ye geldikten sonra zaten var olan motosiklet ilgim daha da arttı. Burada eğitimlerimi arttırdım. Ekipmanlarımı da tamamlayıp motosiklet sahibi oldum." diye konuştu.

Vali Aslan, vatandaşların motosiklete ilgileri dolayısıyla kentte bilinçlendirici eğitimler düzenlediklerini aktararak, donanımlı ve eğitimli sürüş konusunda farkındalık oluşturmak için bu tür faaliyetler yaptıklarını kaydetti.