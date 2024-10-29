Düzce'de "Asar Kemer Park" hizmete açıldı

Düzce'de yapımın tamamlanan "Asar Kemer Park", Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde hizmete açıldı.

Düzce Belediyesince kentin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini güzelleştirme projesi kapsamında 2022'de inşasına başlanan, 2 köprü ve 3 sosyal tesisi içinde barındıran proje hizmete girdi.

Vali Selçuk Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, "Şehrimize çok yakışan, ödüllü bir proje olmanın ötesinde estetik birçok unsuru içinde barındıran çalışmanın gerdanlık diye adlandırılması hiç abartı değil. Asar'ın gerdanlığı, bugün Cumhuriyet resepsiyonumuza da ev sahipliği yapmakta. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.