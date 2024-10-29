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        Düzce'de "Asar Kemer Park" hizmete açıldı

        Düzce'de yapımın tamamlanan "Asar Kemer Park", Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:44
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        Düzce'de "Asar Kemer Park" hizmete açıldı
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        Düzce'de yapımın tamamlanan "Asar Kemer Park", Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde hizmete açıldı.

        Düzce Belediyesince kentin ortasından geçen Asar Deresi ve çevresini güzelleştirme projesi kapsamında 2022'de inşasına başlanan, 2 köprü ve 3 sosyal tesisi içinde barındıran proje hizmete girdi.

        Vali Selçuk Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, "Şehrimize çok yakışan, ödüllü bir proje olmanın ötesinde estetik birçok unsuru içinde barındıran çalışmanın gerdanlık diye adlandırılması hiç abartı değil. Asar'ın gerdanlığı, bugün Cumhuriyet resepsiyonumuza da ev sahipliği yapmakta. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü da Asar Deresi'nin iki yakasını birleştirdiklerini belirterek, "Düzce, içinden nehir geçen az sayıda şehirlerimizden birisidir. Asar Deresi, şehrimizin gerdanlığı ve sembolüdür." diye konuştu.

        İl protokolü ve vatandaşların katıldığı açılışın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu burada gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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