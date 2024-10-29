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        Düzce'de kontrolden çıkan taksinin iş yerine çarpması kamerada

        Düzce'de iş yerine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:52
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        Düzce'de kontrolden çıkan taksinin iş yerine çarpması kamerada
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        Düzce’de iş yerine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Y.T. idaresindeki 81 T 1330 plakalı taksi, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı’nda bir iş yerine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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