Düzce'de kontrolden çıkan taksinin iş yerine çarpması kamerada

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.T. idaresindeki 81 T 1330 plakalı taksi, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı’nda bir iş yerine çarptı.

Düzce’de iş yerine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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