Bolu Dağı'nda sis hakim oldu

Öte yandan sis, Düzce ve Bolu kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sisle kaplanan kent merkezleri dronla görüntülendi.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkı ve Heyelan mevkilerinde de sis görüldü.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

DÜZCE/BOLU-Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

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