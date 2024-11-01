Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda şüpheli M.C.C'nin aracında yapılan aramada, 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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