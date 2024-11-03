Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi verildi.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum personeli, Efteni Gölü ve Sarıkaya Mağarası’nda eğitim gördü.

Mağara Koruma Çalışma Grubunca verilen eğitimde şube personeli, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar açısından hayati önem taşıyan mağaraların barındırdığı ekosistemlerin doğaya katkısı, mağara oluşumları ve mağaracılıkta güvenlik üzerine pratik yaptı.