Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi verildi.
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum personeli, Efteni Gölü ve Sarıkaya Mağarası’nda eğitim gördü.
Mağara Koruma Çalışma Grubunca verilen eğitimde şube personeli, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar açısından hayati önem taşıyan mağaraların barındırdığı ekosistemlerin doğaya katkısı, mağara oluşumları ve mağaracılıkta güvenlik üzerine pratik yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.