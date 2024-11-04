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        Düzce'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Düzce'de iş yerinin önünden bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 00:04
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        Düzce'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Düzce'de iş yerinin önünden bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Volkan P, Şerefiye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne bisikletini park ettikten sonra mesaiye başladı.

        Bir süre sonra bisikletini bıraktığı yerde bulamayan Volkan P, durumu polise bildirdi.

        Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, şüphelinin bir süre bisikletin başında oyalandığı ardından bisiklete binerek bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

        Kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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