Düzce Belediye Başkanı Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileriyle istişare toplantısı yaptı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube yöneticileriyle bir araya geldi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özlü, kentte İSKİ ile yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Milli Emlak il müdürlerinin katılımıyla İSKİ ve DSİ'nin Düzce yöneticileri ile görüştü.