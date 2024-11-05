Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileriyle istişare toplantısı yaptı

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileriyle istişare toplantısı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Düzce Şube yöneticileriyle bir araya geldi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özlü, kentte İSKİ ile yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Milli Emlak il müdürlerinin katılımıyla İSKİ ve DSİ'nin Düzce yöneticileri ile görüştü.

        Toplantıda, belediyelerin İSKİ ile yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine dair nelerin yapılabileceği yönünde görüşler paylaşılırken, İSKİ Havza Yönetmeliği'nden ötürü ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi noktasında ilçe ve belde belediyelerin talepleri arz edildi.

        Problemlere dair rapor oluşturulması kararlaştırılan toplantıda, Melen Baraj Gölü özel hükümlerinin güncellenmesi, il, ilçe ve belde belediyelerinin kısa vadeli yapacakları çalışmaların tek metin halinde toplanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce sürecin yönetilmesinin akabinde bakanlık nezdinde girişimlere başlanılmasına karar verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
        Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
        Düzce'de "Tarımda Kadın Eli" projesi tanıtıldı
        Düzce'de "Tarımda Kadın Eli" projesi tanıtıldı
        Düzce'de çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı
        Düzce'de çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı
        İki katlı ev ve 1 depo alev alev yandı
        İki katlı ev ve 1 depo alev alev yandı
        Düzce'de çıkan yangında iki ev ve odunlukta hasar oluştu
        Düzce'de çıkan yangında iki ev ve odunlukta hasar oluştu
        Düzce'de 40 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi
        Düzce'de 40 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi