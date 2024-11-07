Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgede, kar yağışı aralıklarla devam ederken bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda, güneş zaman zaman kendisini gösterirken çam ağaçları ve vadide oluşan sis karla güzel görüntü oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.