Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda, güneş zaman zaman kendisini gösterirken çam ağaçları ve vadide oluşan sis karla güzel görüntü oluşturdu.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgede, kar yağışı aralıklarla devam ederken bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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