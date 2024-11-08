Düzce'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Şubesi Koordinatörü Metin Tayarer de Kızılay Haftası kapsamında okulu ziyaret etti.

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