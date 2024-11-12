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        Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için Kaynaşlı ilçesinde anma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:32
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        Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
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        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için Kaynaşlı ilçesinde anma töreni yapıldı.

        7,2 büyüklüğündeki depremin 25'inci yılında Kaynaşlı Belediyesince Meydan Park'ta organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, afette ölenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, aradan geçen 25 yıla rağmen Düzce Depremi'nin acılarının unutulmadığını söyledi.

        "Kaynaşlı merkezli depremde 845 vatandaş hayatını kaybetti. Afet sırasında 6 bin 444 bina ya yıkıldı ya da ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi." diyen Aslan, devletin, afetin ilk anından itibaren Düzce'nin yanında yer aldığını vurguladı.

        Aslan, tüm imkanlarla Düzcelilerin yaralarının sarılması noktasında gayret gösterildiğini belirterek, "Devamında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen projelerle bugünkü Düzce'yi yeniden inşa ettik. Düzce'nin yapı stokunda bulunan 263 bin binanın yüzde 80'inini aşan kısmı 1999 depreminden sonra inşa edilmiştir. Kalan kısmı da 1999 depreminden sağlam olarak çıkan yapılardan oluşmaktadır. Afetlere hazırlığın ilk şartı afetlere dirençli kentler oluşturmaktan geçer. Bu noktada biz de Düzce'yi afetlere hazır dirençli kent haline getirdik." ifadelerini kullandı.

        Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Öte yandan, Düzce Merkez Büyük Cami'de düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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