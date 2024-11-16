GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Suriye uyruklu aileden baba Tamam Al Haj Hussain (42) kaza yerinde hayatını kaybetti. Anne Weam Al Haj Hussain (38), 1 ve 7 yaşındaki çocukları ile Mücahit K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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