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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:10
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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mücahit K. (28) yönetimdeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. idaresindeki 76 AAN 163 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Suriye uyruklu aileden baba Tamam Al Haj Hussain (42) kaza yerinde hayatını kaybetti. Anne Weam Al Haj Hussain (38), 1 ve 7 yaşındaki çocukları ile Mücahit K. ağır yaralandı.

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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