Düzce'de evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi, diğer odalar zarar gördü.

Bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden kadın, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

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