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        Düzce'de evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:07
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        Düzce'de evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

        İmamlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan H.A, mutfaktaki bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçti.

        Bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden kadın, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi, diğer odalar zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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